التحالف: النظام الإيراني زود #مليشيا_الحوثي بقدرات نوعية لاستهداف #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي اليوم، أن تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستهداف أراضي المملكة يعبر عن حالة الإحباط والإفلاس، وقال “التركي” إن الأعمال العدائية من المليشيات الحوثية تقوض اتفاق “ستوكهولم”. وتابع العقيد تركي المالكي القول، إن النظام الإيراني زود الحوثيين بقدرات نوعية لاستهداف المملكة.

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