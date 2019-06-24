الجبير محذرا: إذا واصلت #إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن

صحيفة الخليج الالكترونية

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت سياساتها العدوانية بالمنطقة، منوهاً إلى أن الرياض تريد تفادي اندلاع حرب.

وقال الجبير لصحيفة لو موند الفرنسية في مقابلة نشرت اليوم (الاثنين): “اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن”.