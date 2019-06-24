- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
جدد الممثل الأميركي الخاص لإيران براين هوك، التأكيد على أن الإدارة الأميركية ستفرض اليوم (الاثنين) عقوبات جديدة على إيران.
ووفقاً لقناة “الحرة”، أوضح “هوك” أنه بحث مع الأطراف الخليجية ضمان الملاحة في مضيق هرمز ونقل النفط من المنطقة، لافتًا إلى أن التحدي الإيراني عالمي ويتطلب استجابة عالمية.
وأفاد الممثل الأميركي الخاص لإيران بأن واشنطن ستطلع مجلس الأمن على ما جرى التوصل إليه من حقائق بشأن الهجمات الإيرانية.
وبين أن العقوبات على إيران أجبرتها على خفض إنفاقها العسكري.
ويتوجه “هوك” إلى باريس للقاء مسؤولين فرنسيين وبريطانيين وألمان من أجل بحث الملف الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر #أمريكا تفرض عقوبات جديدة على #إيران اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.