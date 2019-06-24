سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب

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صحيفة الخليج الإلكترونية
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب سعادة النائب نضال الطعاني.
وأشار الطعاني خلال زيارته أن المملكتين تجمعهما علاقة تاريخية وأخوية متجذرة، وأن الفضل يعود للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، واللتين تسيران على نهج قويم يخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية.
من جانبه، أكد سمو السفير ان هذه اللقاءات الودية تساهم في التباحث بما يصب بمصلحة الشعبين الشقيقين، وتبادل الآراء والأفكار التي تساهم في خدمة الطرفين، معرباً بذلك عن مدى اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمعهما.
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