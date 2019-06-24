شاهد.. #ولي_العهد يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي في مطعم على كورنيش #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أظهر مقطع فيديو تم تداوله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد المطاعم على كورنيش جدة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة، وزير الخارجية الأمريكي، واستعرض معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل صباح اليوم (الإثنين)، إلى جدة، في زيارة رسمية للمملكة ضمن جولة خليجية.