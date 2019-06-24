مقتل 14 على الأقل وإصابة 50 في انهيار خيمة كبيرة في #الهند

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الخليج - رويترز
قال مسؤول محلي كبير إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون أمس الأحد عندما انهارت خيمة كبيرة في منطقة بارمر بولاية راجاستان بغرب الهند بسبب الأمطار الغزيرة وعاصفة رعدية.
وأضاف ميشرا أن بعض الأشخاص لقوا حتفهم صعقا بأسلاك الكهرباء التي سقطت عليهم مع انهيار الخيمة، في حين لقي الباقون حتفهم بسبب الركام الذي سقط عليهم.
وأوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى. ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل أخرى.
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