الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بتقديم مساعدات للنازحين السوريين داخل بلادهم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس اللبناني ميشال عون

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات للنازحين السوريين داخل بلادهم لتشجيعهم على العودة.

وقال عون خلال استقباله اليوم وفد مجموعة العمل المكلفة من الكونجرس الأمريكي بدراسة الوضع في سورية، برئاسة السفير فيديريك هوف، إن "لبنان الذي قدم كل التسهيلات الانسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى أن المناطق السورية، باستثناء محافظة ادلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار ما يسهل عودة من نزح من أهلها إليها، وعلى الأمم المتحدة أن تقدم مساعداتها للنازحين داخل الأراضي السورية وليس خارجها وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة في إعمار بلدهم".

وأكد عون أن " لبنان يواصل تنظيم رحلات عودة للنازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية التي ترحب بعودتهم، ولم يتبلغ أي معلومات عن تعرض العائدين لمضايقات".

وأضاف: "عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان لا يمكن أن تنتظر تحقيق الحل السياسي للازمة السورية الذي قد يأخذ وقتا بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، لاسيما وأن موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة".

وشدد عون على التزام بلاده بتنفيذ القرار 1701 ، مشيرا إلى التعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" لتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية.

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وشكر الرئيس عون " الولايات المتحدة الاميركية على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني في مجالي التدريب والتجهيز، لاسيما خلال فترة مواجهة الارهابيين في الجرود على الحدود اللبنانية السورية".

وكشف السفير فيديريك هوف رئيس وفد المجموعة المؤلفة من أعضاء اختارهم الكونجرس الأمريكي مناصفة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن " المجموعة سوف ترفع في نهاية اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين تقريراً حول الأفكار والمواقف والاقتراحات لحل الأزمة السورية وتداعياتها".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حالياً حوالي مليونا و500 ألف نازح، بالإضافة إلى آخرين عادوا إلى بلادهم بالفعل وبلغ عددهم 621 194 نازحا.