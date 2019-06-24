بدء المرحلة الثالثة من ترقية البورصة السعودية لمؤشر "فوتسي"

الرياض / طارق خالد / الخليج 365



بدأت البورصة السعودية، الإثنين، تنفيذ المرحلة الثالثة من الانضمام لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة الثانوية.



وتتضمن المرحلة الثالثة ضم 25 بالمئة من وزن البورصة السعودية، بعد ضم 10 بالمئة في 18 مارس/آذار الماضي في المرحلة الأولى، و15 بالمئة في 1 مايو/أيار الماضي في المرحلة الثانية.



والبورصة السعودية أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، وتضم 190 شركة موزعة على 20 قطاعا.



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وارتفعت البورصة السعودية أكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام تفاعلا مع الترقية للأسواق الناشئة.



وقررت "فوتسي راسل"، في 28 مارس/آذار 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على خمس مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في مارس 2020.



وستشكل البورصة السعودية نحو 0.25 بالمئة من حجم المؤشرات العالمية لفوتسي و2.7 بالمئة من حجم مؤشر الأسواق الناشئة بنهاية الانضمام.

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