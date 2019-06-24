غزة.. مؤسسات ثقافية ترفض مؤتمر "المنامة"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شارك عدد من المثقفين والكتّاب، الاثنين، في وقفة احتجاجية، رفضا لمؤتمر "المنامة" الاقتصادي، المزمع عقده في العاصمة البحرينية، الثلاثاء.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها مؤسسة رواسي فلسطين (غير حكومية)، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "مؤسسات ثقافية ومجتمعية ضد مؤتمر البحرين"، و"الكيان الصهيوني سرطان في قلب الأمة يجب استئصاله".

وقال رئيس مؤسسة "رواسي"، فايز الحسني، في كلمة له خلال الوقفة:" نجتمع اليوم ضد مؤتمر البحرين، ضد هذه المؤامرة على القضية، الهادفة لإنهائها ضمن ما يسمى بصفقة القرن، والتي صيغت بأياد إسرائيلية وأمريكية".

وأضاف:" نرفض رفضا قاطعا تنفيذ أول فصول صفقة القرن، الثلاثاء، في البحرين، على أرض عربية وبأياد عربية".

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل "نضاله ومقاومته وتقديم التضحيات في سبيل تحقيق حقوق وحلم إقامة الدولة".

وطالب الحسني، الفصائل الفلسطينية بضرورة "إنهاء الانقسام السياسي، ووحدة الصف من أجل مواجهة المؤامرات المحدقة بالقضية".

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بدوره، قال وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية، أنور البرعاوي، في كلمة له على هامش الوقفة :" اليوم كل القوى تتحد لتعلن رفضها لكل المؤامرات ضد القضية، وفعاليات التطبيع في العالم العربي".

وجدد تأكيد وزارته على رفضها لـ"كافة أشكال التطبيع"، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع "جميع مؤسسات المجتمع المدني لغرس ثقافة المقاومة لأبناء الوطن والأمة".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية، يسري الغول، في كلمة على هامش مشاركته بالوقفة:" مؤتمر المنامة خيانة تمارس ضد الشعب الفلسطيني، في هذا المؤتمر سيدفع العرب المال من أجل استمرار وجود إسرائيل، والقضاء على القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "المؤسسات الثقافية الفلسطينية ستبقى فاعلة باتجاه تعزيز الأدب والفن والمسرح، في مواجهة مؤتمر المنامة وصفقة القرن".

وينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية الثلاثاء والأربعاء المُقبليْن، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

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