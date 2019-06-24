وزير خارجية إريتريا بالخرطوم للمرة الثانية خلال شهر

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

وصل وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، على رأس وفد إريتري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تعد الثانية من نوعها خلال نحو شهر.

كان في استقبال الوفد الإريتري، الأمين العام للرئاسة السودانية الفريق ركن محمد علي إبراهيم، حسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان.

ولم يذكر البيان، الذي اطلعت عليه الخليج 365، أية تفاصيل أخرى بشأن أعضاء الوفد ومدة الزيارة وبرنامجها.

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، زار رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، إريتريا، واتفق مع رئيسها، أسياس أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام البشير لعام ونصف.

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وزار عثمان صالح الخرطوم، في 19 مايو/أيار الماضي، بعد قطيعة وتوتر في علاقات البلدين استمرت لنحو 18 شهرا.

وخلال تلك الزيارة، أبدى صالح اهتمام بلاده باستقرار الأوضاع في السودان بعد الإطاحة بالبشير.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة البشير، وقتها، بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني البشير من الرئاسة بعد ثلاثين عاما قضاها في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

لكنها فضت اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقرها بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الجاري، ما أوقع عشرات الضحايا، وأدى إلى تجمد المفاوضات مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الاحتجاجي، حول طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية وملامح تلك المرحلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.