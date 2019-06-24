صحيفة الخليج الالكترونية تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في إيداع معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر يونيو في حسابات المتقاعدين يوم غد الثلاثاء والموافق 21 شوال 1440 هجري. ولتسهيل إجراءات صرف المعاشات التقاعدية يتم إيداعها عبر نظام ”تحويل صرف سريع”، عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع راتب يونيو للمتقاعدين.. بعد ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.