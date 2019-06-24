أمانة عسير تنهي سفلتة الطرق و الانارة بمربه

الخليج - حسن القبيسي

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية مربه الفرعية مؤخرا تنفيذ مشروع سفلتة و انارة مخطط مربة الحكومي .

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تكلفة المشروع الذي يأتي ضمن مشروع استكمال سفلتة وانارة مخطط مربه الحكومي و قرى النبعة قدرت بـ 5.884.615 مليون ريال .

لافتا الى أن اعمال السفلتة جاءت امتدادا لمشاريع السفلتة التي تم انجازها بعدد من الأحياء والمخططات .

وأشار الى أن المخطط و جميع الاحياء بمربه لها أهمية استراتيجية ، وأن ما تم من أعمال سفلته هو من ضمن اهتمامات الأمانة ، مؤكدا بان هناك حزمة من المشاريع الاخرى تتعلق بسفلتة طرق القرى و المراكز الإدارية بصدر وايلة و قرى الغيناء و لا زالت تحت إجراءات الترسية .

مضيفا بأن الامانة تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق بمربه وفق أعلى المعايير والجودة .

مردفا الى هنالك مشروع انشاء للحدائق بمربه و الذي يأتي ضمن مشاريع المشهد الحضري وسيتم تنفيذه في القريب العاجل .