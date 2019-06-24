قواعد أساسية للتعامل مع البشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة، لأنها عرضة دائمة للإصابة بالبثور والمشاكل الجلدية المختلفة.

وفيما يلي مجموعة من القواعد الأساسية للتعامل مع البشرة الدهنية، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

1- اختيار الغسول المناسب

ابحثي عن غسول الوجه الذي يناسب نوع بشرتك. ويفضل اختيار مكونات مثل البنزويل بيروكسايد وزيت شجرة الشاي وحمض الساليسيليك، لأنها تعمل بشكل أفضل على البشرة الدهنية.

2- تجنبي المكياج الثقيل

حاولي قدر الإمكان تجنب مساحيق التجميل الثقيلة والزيتية، فهي تسد المسام، وفي نفس الوقت تزيد نسبة الزيوت في البشرة، وبدلاً من المنتجات السائلة، اختاري مساحيق على شكل بودرة.

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3- الترطيب الدائم

تعتقد الكثير من النساء أن ترطيب البشرة الدهنية يمكن أن يزيد الأمور سوءاً، لكن على العكس من ذلك، تميل البشرة إلى إنتاج المزيد من الزيوت عندما تكون جافة. ابحثي عن مكونات مثل الصبار والغليسيرين وحمض الهيالورونيك، بدلاً من زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو.

4- استخدام التونر

إذا كنت لا تستخدمين التونر في روتين العناية اليومي ببشرتك، فمن الأفضل أن تفعلي ذلك، حيث يساعد على تنظيم مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة، ويفضل استخدام منتجات خالية من الكحول لفتح المسام المسدودة.

5- استخدام أوراق التنشيف

يمكنك دائماً الاعتماد على أوراق التنشيف أثناء التنقل، ويمكن لهذه الأوراق الرقيقة أن تساعد على امتصاص الزيت، والتخلص من اللمعان الزائد على الوجه.