- 1/2
- 2/2
وقال شكري في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن العلاقات المصرية الروسية "متنامية ومتطورة وعلاقة ممتدة تاريخيا، ويعمل الجانبان على إيحاد مواضع جديدة للتعاون وفتح افاق جديدة مستقبلا لمزيد من تحقيق المصلحة المشتركة"
© AP Photo / Vinciane Jacquet
وأشار سامح شكري إلى أن "لقاءات القمة ولقاءات الأطر التشاورية، 2+2 والتشاور السياسي بين وزيري الخارجية، واللجنة التجارية المشتركة وانعقادها الدوري كلها في الحقيقة تؤكد وجود الإرادة السياسية لتنمية العلاقات وعلى أساس الإحرام المتبادل والمصلحة المشتركة واستكشاف المجالات الجديدة للتعاون".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري يؤكد وجود الرغبة والإرادة السياسية لتنمية العلاقات الروسية المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.