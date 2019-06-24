وزراء الدفاع والداخلية والعدل الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي

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سبوتنيك. كما وافق المجلس على اختيار فاروق أمين وزيرا للعدل، فيما لم تحصل سفانة الحمداني على موافقة المجلس وزيرة للتربية.
© REUTERS / Essam al-Sudani
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية لمناصبهم الجديدة.
وكان البرلمان العراقي قد بدأ، في وقت سابق من اليوم الاثنين، جلسته الـ 26 وتضمن جدول أعمال الجلسة استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، وأيضا التصويت على قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.
ويأتي تصويت البرلمان بعد أيام من استضافة رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث أشار حينها، إلى أنه تم "الاتفاق على وجوب إكمال الكابينة الوزارية بمدة زمنية أقصاها أسبوعان، وبما يعزز الثقة بقدة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.
ويأتي استكمال تشكيل الحكومة بعد نحو عام من تكليف رئيس الوزراء الحالية بتشكيل الحكومة التي تواجه تحديات عدة خلال المرحلة المقبلة، أهمها التحديات الأمنية.
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