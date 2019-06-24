الصدر يتحدث عن تأثير "خلف الحدود"

وقال الصدر عبر تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه يطلع الشعب العراقي بما يحدث خلف الكواليس السياسية والبرلمانية والحكومية، وأضاف: "أضع بين أيدي الشعب عدة نقاط مهمة ليكون على اطلاع كامل بما يحدث خلف الكواليس السياسية البرلمانية والحكومية".

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كما أشار الصدر: "إنهم مصرون على التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية وتجذير دولة عميقة قديمة وجديدة".

وتابع الصدر: "إنني نأيت بنفسي عن التشكيلات الوزارية، وحرصت على أن تكون من التكنوقراط المستقل ولم يساندنا إلا قليل".

وأردف: "إنني أعلن من هنا وعلى الرغم من أن هذا سيؤدي لضعف سياسي من جهة، وتكالب بعض الفاسدين على المناصب من جهة أخرى، إلا أنني مصمم على النأي بنفسي عن المناصب والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة".

ولفت الصدر إلى أن "الحكومة غير قادرة على تحسين الخدمات مطلقا"، لافتا إلى أن "السياسيين لا يزالون مصرين على نفع أنفسهم".

كما كتب:

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"كنا نأمل أن يكون حب الوطن هو السمة الأهم للحكومة، وأن يكون القرار فيها عراقيا، لكن مع الأسف فالقرار مازال من خلف الحدود".

وأوضح أن "هناك من يغذي الصراع الإقليمي بالحطب والوقود ليعرض العراق للخطر".

وهنا طالب الصدر الحكومة بـ "العمل على إيجاد حلول سريعة لحماية المتظاهرين إذا تظاهروا سلميا"، مبينا أن "مجلس مكافحة الفساد لا يزال ذا عمل خجول ومضمحل".

كما شدد الصدر على ضرورة "تفعيل حماية الحدود كافة لا من الجهة الأمنية فحسب، بل حتى من الجهة الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى "تقوية الجيش والشرطة والجهات الأمنية بصورة أكبر".

وختم مقتدى الصدر حديثه بأنه: "إن كانت سرايا السلام عقبة أمام ذلك فأنا مستعد لأي قرار بهذا الخصوص".