دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: آبل ستطلق ماك بوك برو جديد كلياً بشاشة 16 بوصة في سبتمبر المقبل

أكد تقرير جديد لموقع Forbes نية آبل إطلاق جهاز ماك بوك برو بقياس 16 بوصة وتصميم جديد كلياً في مؤتمرها في سبتمبر المقبل.

وجاء التقرير بناءً على تحليلات الخبير التقني Jeff Lin وتسريبات أشارت إلى احتمال إطلاق الشركة لشاشة 32 بوصة بدقة 6K.

فيما سيكون الجهاز المتوقع قدومه بشاشة ذات قياس 16 بوصة وبنظام ماك الجديد (Catalina)، الذي كُشف عنه خلال مؤتمر آبل للمطورين WWDC19 قبل أسابيع.

وعلى صعيد المكونات الداخلية فسيحظى ماك بوك برو بمعالج من شركة إنتل من الجيل التاسع من سلسلة H الأعلى أداءً.

حيث سيكون مشابهاً لمعالج Core i9-9980HK ثماني النواة المتوفر في النسخة المحدثة من ماك بوك برو 15 بوصة لشهر مايو 2019.

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أما بالنسبة لمعالج الرسومات فلا توجد توقعات محددة للآن؛ فقد تلجأ الشركة لاستخدام معالجات Vega من AMD والتي سبق واستخدمتها في النسخ السابقة. لكن مع بقاء احتمال تدعيمه بمعالجات من ضمن سلسلة Navi التي أعلنت عنها مؤخراً بتقنية 7 نانو متر.

والجدير بالذكر أن مؤتمر آبل القادم سيتم عقده كما المعتاد في 19 سبتمبر المقبل إن لم يتم تعديل الموعد قبل ذلك. حيث من المتوقع أن تعلن عن ثلاث نسخ جديدة من آيفون 11 ستكون بأحجام مختلفة وبكاميرات خلفية ثلاثية وثنائية حسب التسريبات.

المصدر:

Forbes

التدوينة ماك بوك برو جديد كلياً بشاشة 16 بوصة في سبتمبر المقبل ظهرت أولاً على عالم التقنية.