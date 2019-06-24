دبي - بواسطة محمد فارس Fluent Forever تطبيق جديد صمم لمساعدة الأشخاص على تعلّم لغات جديدة © Tech World قدمت بواسطة

بشكل خاص يمتلأ متجر قوقل بلاي بمئات التطبيقات التي تُساعد المستخدم على تعلّم لغة جديدة، وكل تطبيق له طريقته الخاصة في التعليم. واليوم معنا أحد التطبيقات الجديدة في هذا المجال، ويحمل التطبيق اسم Fluent Forever والذي يأتي بطريقة تعلّم تتزامن تمامًا مع فهمنا العلمي الحالي لكيفية عمل الذاكرة.

وبشكل مُفصّل، تم بناء تطبيق Fluent Forever على طريقة التعلّم الثورية والتي طوّرها “غابرييل واينر”، الذي كان بحاجة لتعلم لغات متعددة بسرعة والاحتفاظ بها إلى الأبد.

بعد ذلك تطوّرت منتجات Fluent Forever من مدربي النطق إلى كتاب ذائع الصيت، والآن هو قادم على هيئة تطبيق كامل.

ومعه ستكتشف تجربة غامرة عبر هاتفك الذكي مصممة لإعادة توصيل عقلك إلى التحدّث بلغة جديدة بطلاقة.

فيما يخص الفكرة القادمة معه، فبدلًا من صرف انتباهك أو الترفيه عنك مثل تطبيقات اللغات الأخرى.

لا يضيّع Fluent Forever وقتك، وبدلاً من ذلك، يجعلك على الفور تنطق وتسمع أصوات لغتك المستهدفة بشكل صحيح، ثم بكفاءة تتعلم الكلمات الأكثر استخدامًا وتدفعها إلى ذاكرتك.

وأخيراً يمكنك بناء جمل بشكل طبيعي باستخدام الكلمات التي تعرفها وتمارس خطابك بطلاقة.

باختصار مع هذا التطبيق، إذا كنت جادًا في التحدث بلغة جديدة، فإن سيصلك إلى هناك بشكل أسرع.

وهنا، يعتمد التطبيق على مبادئ إنشاء البطاقات التعليمية الشخصية والتكرار المتبادل، كذلك يعتمد على أدوات تعلّم قويّة للغاية التي تعمل على تحسين قدرات ذاكرة عقلك.

وهذا المبادئ تشمل الآتي:

تدريب أذنيك مع دروس النطق.

تعلم المفردات من خلال الصور بدلًا من الترجمات.

تعلم قواعد اللغة بشكل طبيعي من خلال القصص ذات الصلة لك.

ممارسة خطابك بطلاقة.

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أخيرًا، فإن تطبيق Fluent Forever التعليمي يدعم حاليًا اللغات المختلفة التالية:

“الإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية (البرازيلية) والروسية والكورية” على أن يدعم المزيد خلال المرحلة المقبلة.

وبالمناسبة، التطبيق متاح مجّانًا للتحميل سواء على أندرويد أو iOS، على أن يتضمن عناصر شراء داخلية يمكنك معرفة ثمنها فور تحميلك للتطبيق.

التدوينة Fluent Forever تطبيق جديد صمم لمساعدة الأشخاص على تعلّم لغات جديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.