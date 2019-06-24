دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي لا تخطط لإطلاق هاتفي Mi Max وMi Note هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلن Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي عن أن الشركة لا تخطط لإطلاق هاتفي Mi Max وMi Note هذا العام، حيث تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الشركة السابق عن إطلاق سلسلة هواتف Mi CC الجديدة.

تضم شركة شاومي الآن ثلاثة من العلامات التجارية في الهواتف الذكية، حيث تأتي العلامة الفرعية الأولى للشركة Redmi، بينما قدمت مؤخراً علامتها الفرعية الجديدة Mi CC التي تنطلق لاحقاً بأول الإصدارات إلى الأسواق، بينما تقدم شاومي الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية في علامتها الرئيسية Mi.

ولقد أطلقت علامة Redmi الفرعية مؤخراً هاتفي Redmi K20 و Redmi K20 Pro، بينما تركز شاومي أيضاً على إطلاق إصدارها الأول من علامتها التجارية الجديدة Mi CC، وهو السبب المتوقع لإعلان Lei Jun الأخير بإلغاء خطط الشركة لإطلاق هواتف الشركة المميزة Mi Max وMi Note هذا العام.

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ولقد أشار Lei Jun في تصريحاته إلى أن الشركة تقدم تقنيتها الجديدة في سلسلة هواتف Mi المميزة، بينما تأتي علامة Redmi التجارية لتقدم إلى الأسواق هواتف مميزة بأعلى جودة مع تسعير جيد.

يذكر أن شاومي كشفت عن هاتف Mi Max 3 في شهر يوليو من العام الماضي، بينما قدمت الشركة هاتف Mi Note 3 منذ عامين تقريباً في شهر سبتمبر من عام 2017، إلا أن الشركة تؤجل إطلاق الإصدارات الجديدة من هذه السلسلة لتوجه تركيزها إلى الإصدارات الأخرى Mi 9، و Mi 9 SE، وأيضاً Mi MIX إلى جانب سلسلة CC الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع شاومي لا تخطط لإطلاق هاتفي Mi Max وMi Note هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.