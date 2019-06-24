عبر إنستغرام.. عمران خان يشيد بإنجازات أمير قطر

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

نشر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أشاد فيه ببعض إنجازات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقال خان في الفيديو الذي نشره مساء الأحد، إن "أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني في باكستان. تميم معروف جيدا بجعله قطر في دائرة الأضواء العالمية".

ولفت إلى الدور الذي لعبه أمير قطر في عالم الفعاليات الرياضية، بما في ذلك "كسبه حق استضافة كأس العالم لعام 2022 " في بلاده.

وأضاف أنه منذ توليه (عمران خان) السلطة، استعادت باكستان صورتها الناعمة والتقدمية. وزارها زعماء شهيرين، كرئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الرئيس الصيني، وانغ كيشان، إلى جانب دعوات تلقاها من الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

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وتابع: "والآن زيارة أمير قطر(لباكستان) تظهر حكمة خان في إدارة علاقات قوية مع قوى مختلفة".

واختتم أمير قطر، أمس الأحد، زيارة رسمية لباكستان استغرقت يومين.

وخلال الزيارة، شهد الشيخ تميم ورئيس الوزراء الباكستاني، توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالين الاقتصادي والمالي.

وتعاني باكستان من أوضاع مالية صعبة وعجزا في موازنة العام الجاري، دفعها للتقدم بقرض من صندوق النقد الدولي.

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