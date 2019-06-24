تراجع عجز ميزان تجارة الأردن 5 بالمئة حتى أبريل 2019

عمان / رهام علي / الخليج 365



تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 5 بالمئة، على أساس سنوي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، إلى 2.75 مليار دينار (3.9 مليارات دولار).



وحسب بيانات صادرة الإثنين عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، تراجع عجز التجارة الخارجية من 2.93 مليار دينار (4.13 مليارات دولار) نهاية أبريل/نيسان 2018.



وزادت قيمة الصادرات الكلية للأردن بنسبة 5.3 بالمئة إلى 1.75 مليار دينار (2.47 مليار دولار)، حتى نهاية أبريل الماضي.



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بينما تراجعت قيمة الواردات للبلاد بنسبة 1.3 بالمئة، إلى 4.359 مليارات دينار (6.399 مليارات دولار) خلال نفس الفترة.



وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 38.6 بالمئة خلال أبريل 2019، مقابل 36.2 بالمئة خلال الشهر نفسه من 2018.



وتراجعت قيمة الفاتورة النفطية للبلاد بنسبة 14.9 بالمئة إلى 767.1 مليون دينار (1.08 مليون دولار) حتى نهاية أبريل، من 901 دينار (1.27 مليون دولار) في نفس الفترة من 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.