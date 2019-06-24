الملك سلمان وبومبيو يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

الرياض/ الخليج 365
بحث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل الملك سلمان، بومبيو، الذي وصل المملكة صباح الإثنين في زيارة غير محددة المدة، في قصر السلام بجدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وكان بومبيو أعلن، الأحد، أنه سيزور السعودية والإمارات، لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.
ويأتي اللقاء، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.
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