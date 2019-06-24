فلسطينيون ينددون بمؤتمر المنامة الاقتصادي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

شارك مئات الفلسطينيين، في مسيرات ووقفات، في الضفة الغربية المحتلة، الإثنين، احتجاجا على مؤتمر المنامة الاقتصادي، مطالبين بمقاطعته.

ورفع المشاركون في وقفة نظمت على ميدان المنارة، وسط رام الله، لافتات منددة بمؤتمر المنامة، ومؤكدين رفضهم للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وهتف محتجون، في الوقفة التي دعت لها فصائل فلسطينية، بشعارات داعمة للموقف الفلسطيني الرسمي، الرافض لصفقة القرن، ومؤتمر المنامة.

وقال قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير):" وظيفة مؤتمر المنامة حشد الدعم السياسي لصفقة القرن بغطاء اقتصادي".

وأضاف لوكالة الخليج 365 على هامش الوقفة، إن "الولايات المتحدة ماضية في تطبيق خطتها للسلام في الشرق الأوسط".

وشدد على أن المؤتمر يهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية".

وقال زياد عبدو (مشارك في وقفة وسط رام الله)، "نرفض مؤتمر المنامة، قضيتنا سياسية وليست اقتصادية".

وندد "عبدو" بالمشاركة العربية في المؤتمر، وقال:" كان أولى بالدول العربية أن تقف في وجه صفقة القرن، وتحمي قضية الأمة، لا أن تتساوق مع هذه الخطة التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني".

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ونظمت وقفات مماثلة، في مدن الخليل، وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وجنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية (شمال).

ودعت فصائل فلسطينية، إلى وقفات ومسيرات لنقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، والأربعاء، تزامنا مع عقد مؤتمر المنامة، بحسب بيان صحفي اطلعت عليه الخليج 365.

وفي وقت سابق وصف محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مؤتمر المنامة الاقتصادي، بـ "الهزيل، مضيفا إن مخرجاته ستكون "عقيمة".

وقال اشتية في كلمة لوسائل الاعلام، قبيل بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن "التمثيل فيه (مؤتمر المنامة) لم يكن كما يجب، وأهم ما فيه أن فلسطين غائبة عنه، بل رفضنا أن نشارك فيه".

وأضاف:" المؤتمر بغيابنا يسقط الشرعية عنه، والقضية الفلسطينية حلها سياسي متمثل بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء اقتصادنا المستقل عندما ينتهي هذا الاحتلال، ومن يريد الازدهار للشعب الفلسطيني فليدعو إسرائيل لوقف سرقة الأرض ومصادر أموالنا ومقدراتنا، وليفرض عليها إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وفك الحصار عن قطاع غزة".

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وهي خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.

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