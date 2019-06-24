مبعوث ترامب لشؤون إيران يبحث في مسقط تطورات المنطقة

مسقط/ الخليج 365-

بحث المبعوث الخاص لشؤون إيران وكبير مستشاري السياسة لوزير الخارجية الأمريكية براين هوك، اليوم الاثنين، في مسقط، تطورات المنطقة، وفق مصدر عماني رسمي.

تـأتي المباحثات غداة نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صحة ادعاءات إعلامية حول إرسال الرئيس دونالد ترامب، رسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، طلب فيها الحوار بين واشنطن وطهران، وفق تقارير إعلامية



ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم، استقبل سلطان النعماني وزير المكتب السلطاني صباح اليوم هوك والوفد المرافق له.

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وتم تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين.

ووفق المصدر ذاته "تم التطرق إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة حالياً"، دون تفاصيل.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

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