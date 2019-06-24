وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى #جدة في زيارة رسمية

صحيفة الخليج الالكترونية

وصل صباح اليوم (الإثنين)، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى جدة، في زيارة رسمية للمملكة ضمن جولة خليجية.

وكان بومبيو صرح قبل مغادرته واشنطن إلى جدة أنه سيبحث الأزمة مع إيران وكيفية تشكيل تحالف عالمي ضدها.

ومن المقرر أن تشمل جولة الوزير الأمريكي الخليجية، الإمارات أيضاً.