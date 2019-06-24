البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف #مطار_أبها الدولي

الخليج - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية – وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين – عن خالص تعازيها لأهالي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافه صوره وأشكاله.

وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.