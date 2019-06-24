التجارة: 5 مكاسب لنظام #الإقامة_المميزة أبرزها القضاء على التستر وتعزيز التنافسية

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن 5 مكاسب لنظام الإقامة المميزة في المملكة، بمجال التجارة والاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن النظام سيكون له دور في بناء اقتصاد جاذب للمستثمرين يسهم في: القضاء على التستر التجاري، وتعزيز التنافسية وتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب استثمارات مباشرة ومشاريع نوعية، ودخول منشآت جديدة قادرة على التوسع والنمو، واستقطاب رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين.
وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ أمس (الأحد)، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”.
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