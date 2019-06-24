بومبيو يصل إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح الإثنين إلى السعودية لإجراء محادثات مع الرياض الحليفة المقربة لواشنطن، وسط تصاعد التوتر مع إيران. ومن المتوقع أن يلتقي بومبيو العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة قبل أن يتوجه إلى الإمارات، بحسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.

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