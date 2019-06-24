الأشعة فوق البنفسجية تؤذي شعرك

حذر مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه من خطر الأشعة فوق البنفسجية على الشعر، إذ تتسبب في جفافه وتقصفه، فضلاً عن فقدان لونه ورونقه.

ولتجنب هذه المخاطر ينصح فاينيتشيكه باستعمال المستحضرات المخصصة لحماية الشعر من الأشعة فوق النبفسجية، مثل الاسبراي الواقي من الشمس، مع مراعاة أن يكون ذا مُعامل حماية "SPF" يبلغ 50.

كما توجد مستحضرات شامبو ذات فلاتر للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ومستحضرات "After-Sun"، والتي تستخدم بعد تعرض الشعر لأشعة الشمس.

وأشار مصفف الشعر الألماني إلى أنه من الأفضل حماية الشعر بتغطيته بقبعة أو وشاح.