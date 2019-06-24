تغير لون الأظافر..ناقوس خطر

قال الدكتور فيلهيلم برايتنبرغر إن الأظافر، التي تتمتع بالصحة، تزهو بلون وردي، مشيراً إلى أن تغير لون الأظافر يدق ناقوس الخطر، وينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.
وأوضح الطبيب الألماني أن اتخاذ الأظافر للون الأصفر يشير إلى الإصابة بمشاكل في الكبد، أو الصفراء، بينما يدل اللون الأخضر، على عدوى الفطريات، أو البكتيريا.
وأضاف برايتنبرغر أن اللون البني، أو الأزرق المائل للأسود، ينذر بالإصابة بسرطان الجلد، أما اللون الأسود فقد يرجع إلى تعرض الأظافر إلى كدمة قوية أو للانحصار مثلاً، وغالبا ما يتلاشى التغير اللوني من تلقاء نفسه.
وعلى أي حال يجب استشارة الطبيب لتحديد سبب تغير لون الأظافر، الحقيقي.
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