صفقة القرن: السعودية تؤكد أن الفلسطينيين أصحاب القرار الأخير

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Reuters أكد عادل الجبير على أهمية العملية السياسية

دعا وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إلى الترحيب بمؤتمر البحرين الاقتصادي، ولكنه شدد على أهمية العملية السياسية، قائلا إن الفلسطينيين هم أصحاب القرار الأخير فيها.

وقال الجبير في حوار مع قناة فرانس 24 عن المؤتمر الاقتصادي: "أعتقد أن كل ما يحسن ظروف معيشة الفلسطينيين ينبغي الترحيب به، ولكن العملية السياسية بالغة الأهمية".

وأضاف أن الفلسطينيين "هم أصحاب القرار الأخير، لأنها قضيتهم، وما يقبلونه يقبله الجميع".

وأكد الوزير السعودي على موقف الرياض الذي يدعم مسارا سياسيا مبنيا على أساس دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت تصريحات الجبير بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استعداده "للنظر" في خطة أمريكية لحل النزاع الإسرائيل الفلسطيني.

وقال عقب لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون: "سننظر في المقترح الأمريكي بكل نزاهة وانفتاح".

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وأضاف: "لا أعرف كيف رفض الفلسطينيون الخطة دون أن يطلعوا على محتواها، ليس بهذه الطريقة يمكن التقدم".

وكان نتنياهو في زيارة إلى غور الأردن الذي تحتله إسرائيل وتعهد بعدم "التنازل عنه في أي اتفاق سلام"، قائلا: "إلى الذين يقولون إنه على إسرائيل أن تتنازل عن غور الأردن مقابل الحصول على السلام، أقول ذلك لا يجلب السلام بل يجلب الحرب والإرهاب".

وأضاف أن "وجود إسرائيل لابد أن يستمر من أجل أمن أسرائيل وأمن الجميع".

ويتوقع أن يكشف البيت الأبيض الأسبوع المقبل عن تفاصيل خطة سلام طال انتظارها أشرف عليها صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الخطة تسعى لجمع 50 مليار دولار لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين على مر 10 أعوام.

ولكن السلطة الفلسطينية أعلنت مقاطعتها للمؤتمر الاقتصادي في البحرين. ويقولون الفلسطينيون إن "ترامب يريد أن يشتريهم ويحرمهم من دولتهم المستقلة".

وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الأحد إنه على يقين بفشل مؤتمر البحرين، مضيفا: "نريد الدعم الاقتصادي، والمال والمساعدات، ولكن الحل السياسي يجب أن يأتي أولا. فنحن لا نقبل أن تقود أمريكا كل شيء من القضية السياسية إلى المؤتمر الاقتصادي".