دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذا الهاتف سيعمل معك لأكثر من أسبوع متواصل بدون إعادة شحن

كشفت شركة إنرجايزر الأمريكية عن استعدادها لطرح إصدار جديد من هاتفها الذكي المزود بأكبر بطارية في العالم، والتي تتيح له العمل لأكثر من أسبوع متواصل، قبل أن يحتاج إلى الشحن مرة أخرى.

تسريب جديد يثير مخاوف مستخدمي الآيفون.. هل تتخلى آبل عن ميزة شهيرة؟ alqiyady 1 تسريب جديد يثير مخاوف مستخدمي الآيفون.. هل تتخلى آبل عن ميزة شهيرة؟

شاهد أيضاً: تسريب جديد يثير مخاوف مستخدمي الآيفون.. هل تتخلى آبل عن ميزة شهيرة؟

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن الهاتف الذي يحمل اسم E12 يعمل ببطارية قدرتها 18 ألف ميللي أمبير/ساعة، والتي تعد أقوى بطارية في العالم.

وأشارت التقارير إلى أن هاتف إنرجايزر الجديد يمكنه العمل لأكثر من أسبوع مع أقصى طاقة استخدام، بفضل البطارية الخارقة التي يضمها.

بعد الهاتف القابل للطي.. سامسونج تقوم بتطوير الهاتف المنزلق alqiyady 1 بعد الهاتف القابل للطي.. سامسونج تقوم بتطوير الهاتف المنزلق

شاهد أيضاً: بعد الهاتف القابل للطي.. سامسونج تقوم بتطوير الهاتف المنزلق

Advertisements

أما عن مميزات الهاتف الذكي الجديد، فهو يأتي بمواصفات متوسطة، حيث أن سعره لا يتجاوز الـ 12 يورو، وقد تم تزويده بكاميرا أمامية وأخرى خلفية، بدقة تصوير VGA، بالإضافة إلى مصباح من نوع LED في أعلى الهاتف.

كما أن هاتف E2 يتمتع بوزنه الخفيف، الذي لا يتجاوز 91 جرامًا، كما أنه عرضه يبلغ 50 ميلليمترًا، وقد زودته إنرجايزر بشريحة اتصالات ثنائية، بالإضافة إلى إمكانية دعمه ببطاقة ذاكرة خارجية تصل إلى 16 جيجابايت.المزيد:

لهذا السبب تنوي آبل نقل 30% من إنتاجها من الصين

تقنية جديدة لحماية الهواتف من السرقة

هل ستتأثر أجهزة هواوي بعد الأزمة مع الحكومة الأمريكية؟

بهذه التعليمات انقذ هاتفك المحمول إذا سقط في الماء

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي