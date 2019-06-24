الحكومة اليمنية: هجوم مطار أبها يثبت عدم جدية الحوثيين في السلام

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365
قالت الحكومة اليمنية، إن هجوم جماعة الحوثي على مطار أبها السعودي، يثبت عدم جدية الجماعة في السلام.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليمنية، ونشرته فجر الاثنين، وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وأدانت الوزارة بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي، باستهداف مطار أبها الدولي في السعودية، ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين آخرين.
وقال البيان إن الاستمرار في هذه "العمليات الإرهابية"، التي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما الإنساني.
وأضاف" هذا العمل "الإرهابي" يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على المليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام".
ودعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى إدانة هذا الاستهداف والاضطلاع بمسؤوليته في إلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية، بما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
ومساء الأحد، أعلن التحالف العربي، استهداف مطار أبها السعودي من قبل جماعة "الحوثي" ، ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 آخرين، فيما قال متحدث عسكري حوثي إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة بطائرات قاصف 2K على مطاري جيزان وأبها الإقليميين".
وفي الآونة الأخيرة، كثّفت جماعة "الحوثي" من هجماتها الجوية على منشآت سعودية.
وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".
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