جمعية سورية تقدم خدمات وتنظم أنشطة دينية في عفرين

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت جمعية "شباب الهدى" السورية الأهلية، الأحد، تقديم خدمات اجتماعية وأنشطة دينية في منطقة عفرين بمحافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الجمعية أنها نظمت دورات دينية للأطفال والبالغين في مدينة عفرين والبلدات والقرى التابعة لها، وفي بلدة جوبان باي (الراعي) التابعة لمحافظة حلب، بين ديسمبر/ كانون الأول 2018 و21 يونيو/ حزيران 2019.

وأضاف البيان أن الجمعية أقامت حلقات توعية ضد المنظمات الإرهابية والفكر المتطرف، بالفترة ذاتها، في مختلف المناطق التي حررها الجيش التركي مع الجيش السوري الحر من التنظيمات الإرهابية.

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كما أشار إلى المساهمة في ترميم المساجد بالمنطقة، عبر التنسيق مع وقف الديانة التركي، فضلًا عن الأنشطة الرمضانية وتوزيع هدايا للأطفال.

وأطلق الجيش التركي مطلع 2018، بالتعاون مع الجيش السوري الحر، عملية غصن الزيتون، ضد تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الذي كان يطلق بين الحين والآخر قذائف صاروخية من الجانب السوري إلى الأراضي التركية.

وفي مارس/ آذار من العام نفسه، أسفرت العملية عن تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة التنظيم الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.

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