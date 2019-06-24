مقتل سوري في هجوم جديد للحوثيين على مطار أبها السعودي

دبي - بواسطة محمد فارس اعترف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بتعرض مطار "ابها" لهجوم جديد من قبل الحوثيين في اليمن. وحسب التحالف ومصادر إعلامية فإن الهجوم أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسية السورية وإصابة سبعة مدنين آخرين. © Getty Images/AFP مطار

قتل مدني يحمل الجنسية السورية وأصيب 7 آخرون في هجوم للمتمردين اليمنيين مساء الأحد (23 حزيران/ يونيو 2019) على مطار أبها في السعودية، بحسب ما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض. كما نقل تلفزيون العربية عن مراسله قوله إن مقيما سوريا في السعودية لقي حتفه متأثرا بإصابته في هجوم على مطار أبها السعودي اليوم الأحد.

وكانت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أعلنت عبر قناة المسيرة التابعة لها استهداف مطاري أبها وجازان في جنوب السعودية بطائرات مسيرة.

في غضون ذلك أصدرت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن (السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بيانا، اليوم الأحد، عبرت خلاله عن القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة و"الخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها"، حسب البيان

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كما دعت هذه الدول في بيانها إيران إلى "إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة ونحثُ على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر". وذكر البيان بما وصفه بـ "التوتر الأخير المتمثل في هجمات الحوثيين على السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز".

كما دعت هذه الدول "جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص وذلك للتسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم". ورأت دول اللجنة الرباعية أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن.

م.أ.م/ا.ح (رويترز، د ب أ)