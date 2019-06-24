تهديد بتفجير طائرة يحدث استنفارا في مطار تل أبيب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الخطوط الجوية البريطانية

وبحسب المصدر، فإن فريقا من الأمن الإسرائيلي انتقل على الفور إلى مطار بن غوريون الدولي، إثر إنزال الركاب، وهم شباب في مقتبل العمر.

وعقب إنزال الركاب، تم إخضاعهم للتفتيش، كما تم فحص الطائرة بشكل دقيق، تحسبا لوجود أي تهديد حقيقي، ولم يجر العثور على أي شيء، ومن المرتقب أن تقلع صوب لندن بعد مدة قصيرة.

وأوضحت الخطوط البريطانية، في بيان، أن سلامة الركاب وأمانهم يشكلان أقصى أولوية بالنسبة إلى الشركة "نأخذ هذه الأمور على محمل الجد، والإجراء الأنسب هو الذي يجري اتخاذه دائما".