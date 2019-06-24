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تهديد بتفجير طائرة يحدث استنفارا في مطار تل أبيب

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الخطوط الجوية البريطانية كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الأحد، أن 18 راكبا على متن طائرة تستعد للإقلاع من تل أبيب إلى لندن، جرى إنزالهم بعدما هدد أحدهم بتفجير المركبة التجارية.

وبحسب المصدر، فإن فريقا من الأمن الإسرائيلي انتقل على الفور إلى مطار بن غوريون الدولي، إثر إنزال الركاب، وهم شباب في مقتبل العمر.

وعقب إنزال الركاب، تم إخضاعهم للتفتيش، كما تم فحص الطائرة بشكل دقيق، تحسبا لوجود أي تهديد حقيقي، ولم يجر العثور على أي شيء، ومن المرتقب أن تقلع صوب لندن بعد مدة قصيرة.

وأوضحت الخطوط البريطانية، في بيان، أن سلامة الركاب وأمانهم يشكلان أقصى أولوية بالنسبة إلى الشركة "نأخذ هذه الأمور على محمل الجد، والإجراء الأنسب هو الذي يجري اتخاذه دائما".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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