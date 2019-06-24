شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثاني.. «وقف الخليج 365» يواصل برنامج تأهيل طلاب الإعلام في الصحافة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

الخليج 365 البرنامج التدريبي المقدم لطلاب الإعلام في الجامعات الحكومية في الصحافة الإلكترونية للأسبوع الثاني على التوالي في مدينة الرياض ، وينفذ وقف الخليج 365 الخيري البرنامج الذي يأتي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية بالتعاون في ذلك مع مركز المجد للتدريب الإعلامي.

حيث يستهدف البرنامج الذي انطلق مطلع الأسبوع الماضي تدريب 20 طالباً، ضمن مشروع تأهيل طلاب الإعلام في الجامعات الحكومية في مجال الصحافة الالكترونية.

وقدم الأستاذ أيمن الفلاح أمس الأحد ورشة عمل بعنوان “صحافة الهاتف” تفاعل معها الطلاب المشاركون في الورشة .

ويهدف المشروع لتدريب الطلاب على 8 برامج نظرية في مجال الصحافة الالكترونية ، لتطوير وتأهيل طلاب الإعلام وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في المجال.

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وتشمل البرامج المقدمة عبر المحاضرات والدورات وورش العمل، تدريب الطلاب على صناعة المحتوى الصحفي الرقمي ومهارات التحرير والمراسل الصحفي والتعرف على فنون صحافة الموبايل والصورة الاحترافية.