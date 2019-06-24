النظارات الداكنة لا تحمي بالضرورة من الأشعة فوق البنفسجية

قالت الرابطة المركزية لاختصاصيي البصريات الألمان إن النظارات الشمسية الداكنة توفر حماية جيدة من الإبهار، ولكنها لا تحمي بالضرورة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأضافت الرابطة أن النظارات الشمسية الداكنة، التي لا توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تعرض العين لخطر أكبر، لأن اللون الداكن يتسبب في اتساع الحدقة، لينفذ المزيد من الأشعة فوق البنفسجية، إلى داخل العين.

ولتجنب هذه المخاطر، التي تهدد العين، يجب أن تحمل النظارة الشمسية العلامة CE والعلامة "UV400"، والتي تفيد بأنها توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية، يبلغ مداها 400 نانومتر.