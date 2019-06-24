مرشح الحزب الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات إسطنبول

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دبي - بواسطة محمد فارس سارع مرشح الحزب الحاكم في تركيا لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم إلى الإقرار بهزيمته وتهنئة مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بالفوز، حتى قبل صدور النتائج النهائية للانتخابات المعادة في أكبر مدينة تركية. © Reuters/K. Aslan Provided by Deutsche Welle
أقر بن علي يلدريم، مرشح الحزب الحاكم في تركيا، حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول. كما هنأ يلدريم منافسه عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو بالفوز "معربا عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا".
ووفق نتائج أولية غير رسمية نشرتها محطات التلفزة التركية اليوم الأحد (23 جحزيران/ يونيو 2019) تقدم إمام أغلو بنسبة 53,8% على منافسه، مرشح الحزب الحاكم، بن علي يلدريم بـعد فرز حوالي 97% من الأصوات، فيما حصل يلدريم على 45,2% من الأصوات.
وأغلقت صناديق الاقتراع وبدأت عملية فرز الأصوات اليوم الأحد في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي أصبحت استفتاء على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان واختبارا لديمقراطية تركيا التي تمر بحالة من الضعف.
وكان سكان إسطنبول توجهوا مجدداً إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب رئيس لبلديتهم بعد إلغاء فوز مرشح المعارضة في الاقتراع الأول الذي أجري في 31 آذار/مارس.
وتنافس في هذا الاستحقاق المرشح القريب من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكرام إمام أوغلو الذي فاز بالاقتراع السابق بفارق بسيط. ويعتبر عدد من المراقبين أنّ هذه الانتخابات الجديدة ستؤدي إلى إضعاف اردوغان، أياً تكن النتيجة.
وبعد تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيلاً من الطعون، ألغت اللجنة العليا للانتخابات الاقتراع ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 حزيران/يونيو. وأشارت اللجنة في قرارها إلى سلسلة مخالفات متعلقة خصوصاً باختيار رؤساء مكاتب الاقتراع، واعتبرت أنّ عدد بطاقات الاقتراع المشكوك بها تتخطى الـ300 ألف.
أ.ح/م.أ.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.