شكرا لقرائتكم "أهالي سيناء تحت مقصلة الإرهاب" رداً على "هيومن رايتس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – رحاب عليوة | منذ ساعة في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 19:11

عرضت مؤسسة مدنية حقوقية غير حكومية "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" اليوم، خلال مؤتمر صحافي، تقريرها الميداني عن وضع أهالي سيناء خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى تحسن أمني ملحوظ انعكس على السكان، في ظل جهود الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب، مستدلة بشهادات عدد من أهالي سيناء.



والتقرير الذي جاء تحت عنوان "أهالي سيناء تحت مقصلة الإرهاب" حمل رداً عملياً وغير مباشر في آن، على منظمة "هيومن رايتس واتش" التي هاجمت العمليات العسكرية في سيناء في تقرير نهاية أيار (مايو) الماضي، أثار غضب الدولة واستدعى ردوداً رسمية.

فيما بدا رد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم، الأنجع، إذ تجنب الخوض في معارك كلامية، وعمد إلى العمل الميداني الحقوقي الموازي لما عمدت إليه "هيومن رايتس واتش" وفق قولها أن التقرير الذي أعدته حول سيناء استقصى شهادات من أهالي سيناء.

ومن جهة أخرى، تمنح الصفة غير الرسمية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومواقفها السابقة التي دانت السلطة في ممارسات عدة، وجاهة وصدقية للتقرير.

واعتمد تقرير "أهالي سيناء تحت مقصة الإرهاب" وفق بيان للمنظمة، على منهجية البحث الميداني وتجميع الشهادات من شهود عيان في المنطقة، فضلًا عن توثيق المعلومات من القوانين والقرارات الحكومية والوزارية والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.

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ويتضمن التقرير شهادة أعضاء المنظمة المقيمين في سيناء، والمقابلات الشخصية لأهالي سيناء.

وقاسى أهالي سيناء ظروف عصيبة خلال السنوات الماضية، في ظل تمركز الجماعات الإرهابية فيها، وسقوط ضحاية بصورة شبه يومية من بين المدنين منذ العام 2013، كما هاجم العناصر الإرهابية في العام 2015 حافلة تضم طلاب ومعلمين.

ومع إطلاق الجيش المصري العملية العكسرية الشاملة "سيناء 2018" في شباط (فبراير) من نفس العام، شهدت المحافظة إجراءات مشددة ودخلت أجواء حرب، منعت وسائل المواصلات وقطعت خطوط الاتصال بين المحافظة وغيرها من المحافظات، ولم تسير سوى بأعداد محدودة وتنسيق مسبق، لكن عقب شهور ومع تحقيق الانتصارات الميدانية بدأت الإجراءات للتخفيف عن الأهالي، حتى باتت الحياة "شبه طبيعية" فيها وفق المسؤولين.

ومن جانبه، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن تقرير المنظمة الأخير يسعى إلى تحقيق سبل الإنصاف والحق فى جبر الضرر لضحايا الإرهاب وحق المواطن السيناوي في التمتع بالأمن والأمان فى مجتمعه.

وأشار أبو سعدة إلى أن هناك دعماً سخياً للعمليات الإرهابية في سيناء كشفت عنه كميات الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها من قِبَل أجهزة الأمن المصرية وكلها عمليات تستهدف أرواح المصريين.

وتابع أن التقرير يلقي الضوء على كيف تم توطين سيناء بالعناصر الإرهابية، التي قيدت حياة الأهالي فيها، والتي هددت الأمن القومي المصري، وانحسار موجة الإرهاب في مصر خلال عامي 2018، 2019 من خلال الإحصاءات التي أعدها مرصد مكافحة الإرهاب بالمنظمة، وأن التقرير جاء في إطار اهتمام المنظمة بإحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.