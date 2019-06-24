اليمن... تفجير أنبوب لنقل النفط الخام شرقي شبوة

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن أنبوب نقل النفط الخام الممتد من القطاع الرابع حقول عياذ في مديرية جردان شمال شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، تعرض للتفجير في الكيلو 108 بمنطقة لماطر في مديرية الروضة شرق المحافظة.
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وأعلنت الحكومة اليمنية أواخر يوليو العام الماضي نجاح تصدير 500 ألف برميل من النفط الخام عبر ميناء النشيمة في رضوم، في أول عملية بعد إعادة شركة OMV النمساوية الإنتاج من قطاع S2 في أبريل/نيسان من ذات العام، بقدرة 17 ألف برميل يوميا.
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