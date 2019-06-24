“أبو هداية” ما يقوم به الحوثيين محاولات غبيه جداً

الخليج - حسن القبيسي

إعنبر الاعلامي الرياضي ” محمد أبو هداية” ما يقوم به الحوثيين تجاه مطار أبها هجمات صبيانية ومحاولات غبيه جداً مدعومة من المجوس من معممي إيران وأذنابهم في محمية تنظيم الحمدين هذا التنظيم الذي مازال يضخ دولاراته القذرة للميليشيات والتنظيمات الارهابية لتختلط بدماء الشعوب العربية والخليجية والسعودية ارهاباً وتطرفاً وتمترساً خلف نوايا شق الصف ووحدة الهدف والمصير .

وأضاف “أبو هداية” في حديثه لصحيفة الخليج الالكترونية أن مملكة الحزم قادرة ومتمكنة باذن الله على ردع مثل هذه المحاولات البائسة وبلادنا التي حباها الله بوافر النعم ارضاً وانساناً ومقدسات تقف وتضطلع بأهم مسؤولياتها تجاه المجتمعات الدولية والهيئات والمنظمات الحقوقية لتدافع عن مصالحها وتعزز أمان مقدراتها ومكتسباتها وولاة أمرنا حفظهم الله حريصون كل الحرص على إستتباب الأمن وقمع المجرمين وإجتثاث الإرهاب من جذورة وردع كل من يحاول المساس بمملكة الانسانية أو يحاول التفكير في ذلك .

واكد ” أبو هداية” أن جنودنا البواسل ورجال أمننا الشجعان يقفون دروعاً حصينه ضد المتطرفين والارهابيين ومرتزقة المكان وحثالة الزمان وكل من يسوق لهم ويدعم تواجدهم في أي مكان بالعالم .