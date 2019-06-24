دمشق تتحدث عن إسقاط طائرة مسيرة لـ"الإرهابيين" قرب مطار حماة

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محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 18:15

تحدثت دمشق اليوم الاحد عن أسقاط المضادات الأرضية "طائرة مسيرة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط مطار حماة العسكري".



وأفاد وكالة الانباء السورية (سانا) بأن "مضادات أرضية تحمي مطار حماة العسكري أسقطت طائرة مسيرة للإرهابيين قبل وصولها إلى هدفها وهي محملة بالذخيرة بصواريخ تحوي مواد شديدة الانفجار ومزودة بأجهزة تحكم جي بي أر إس إل ونظام إطلاق للقذائف". وأفاد وكالة الانباء السورية (سانا) بأن "مضادات أرضية تحمي مطار حماة العسكري أسقطت طائرة مسيرة للإرهابيين قبل وصولها إلى هدفها وهي محملة بالذخيرة بصواريخ تحوي مواد شديدة الانفجار ومزودة بأجهزة تحكم جي بي أر إس إل ونظام إطلاق للقذائف". واشارت الوكالة الي انه "ردا على اعتداءاتها المتكررة بالصواريخ من مناطق انتشارها، قصفت وحدات من الجيش مجموعات من إرهابيي جبهة النصرة تستقل آليات دفع رباعي مزودة بمدفعية ورشاشات على أطراف قرية النقير في ريف إدلب الجنوبي". وأكدت أن "الضربات أسفرت عن تدمير آليات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين فيما تراجعت الآليات المتبقية إلى الخطوط الخلفية في قرية النقير".



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