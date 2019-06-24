"فأر" يثير الرعب في قصر باكنجهام التاريخي

تسبب فأر عثر عليه في أحد مطابخ القصر الملكي "باكنجهام" في بريطانيا بحالة من الرعب، وصلت للملكة إليزابيث الثانية، مما أثار غضبها لعدم توقعها حدوث ذلك داخل القصر.
وقيل إن الملكة "مرعوبة" بعد العثور على الفئران، وهي تتجول في منطقة المطابخ، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
واستدعى موظفو المقر الملكي فريق مكافحة القوارض لمعالجة المشكلة بأسرع وقت.
وتفيد التقارير بأن المسؤولين قدموا للموظفين، لا سيما عمال المطبخ، تدريبات أولية مثل إغلاق أبواب الخزائن والتخلص من أجزاء كبيرة من الطعام للحد من المشكلة.
وأفادت هيئة مكافحة القوارض في بريطانيا، أن البلاد تتعرض لغزو من تلك الفئران والقوارض من فصيلة مختلفة لم يعد يؤثر بها السم.
وقصر باكنجهام هو المقر الرسمي لملوك بريطانيا، ويعتبر مكانا لانعقاد العديد من الاجتماعات وزيارات قادة الدول، إضافة لكونه نقطة جذب سياحية رئيسية، ويعود تاريخ إقامة الملكة إليزابيث الثانية في القصر إلى عام 1703.
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