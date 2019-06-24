نصائح هامة لحماية هاتفك من الاختراق والتجسس

تزداد أهمية الهاتف الذكى يومًا بعد يوم، حيث أصبح مستودع لكافة أسرارنا وبياناتنا، لذا فاختراقه أشبه باقتحام منزلك والوصول إلى ممتلكاتك الخاصة، لهذا يجب اتباع الخطوات التالية التى عرضها موقع Digitaltrends الأمريكى لحماية هاتفك من الاختراق وحفظ بياناتك، ضمانا لسلامتك وخصوصية معلوماتك.

تحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار

تقوم شركات البرمجيات بتحديث البرامج وأنظمة التشغيل باستمرار، ليس فقط من أجل تطويرها، لكن تحتوي العديد من تحديثات البرامج على إصلاح الأخطاء وتحسينات أمنية تساعد على حماية هاتفك وبياناتك من الاختراق، وعندما يتم الإعلان عن تحديث لنظام تشغيل هاتفك الذكي أو لأي من التطبيقات التي تستخدمها، قم بتثبيته دون تأخير.

تجنب استخدام شبكات الواى فاى فى الأماكن العامة

تعد خدمة الواي فاي العامة والمجانية في مراكز التسوق أو المقاهي أو المطارات بمثابة خدعة مناسبة لأشكال مختلفة من الاختراقات، فحاول استخدام باقات الإنترنت الخاصة بشكل أفضل، وقم بإيقاف تشغيل الواى فاى على هاتفك تمامًا عندما تكون في مكان عام.

إغلاق الهاتف بكلمة مرور

قم دائمًا باستخدام رمز مرور مكون من 4 أو 6 أرقام، لحماية هاتفك وبياناتك فى حالة فقدانه، فـلا يستطيع أحد فتحه والوصول إلى أشيائك الخاصة كالبريد الإلكتروني و وجهات الاتصال والصور والمعلومات المصرفية، ويعد ماسح بصمات الأصابع وفتح الهاتف بالتعرف على الوجه بديلاً سهلًا وسريعًا للأرقام والكلمات

استخدام كلمات مرور قوية

استخدم كلمات المرور القوية فقط، حيث لا يمكن للهاكرز اختراقها بسهولة، ويجب أن تحتوي على مزيج من الحروف والأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز، وتجنب إنشاء كلمة المرور ببيانات شخصية كعيد ميلادك واسمك، واستخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب أو جهة.

Advertisements

وقم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك كل ستة أشهر إلى سنة، أو بمجرد سماعك عن اختراق بيانات لأي برنامج تستخدمه، ولا تجيب على أسئلة الأمان بصدق، وقم بتغيير إجاباتك فى الإعدادات، مما يجعل من الصعب اختراق هاتفك استنادًا إلى المعلومات العامة عنك عبر الإنترنت.

احذر من الرسائل البريد الإلكتروني المخادعة

واحدة من أسهل الطرق التي يتم بها اختراق هاتفك والوصول إلى المعلومات الخاصة بك هي "صندوق بريدك الإلكتروني"، لهذا يجب عليك تجنب فتح الروابط في رسائل البريد الإلكتروني الترويجية، أو فتح المرفقات المشبوهة، أو تشغيل تحديثات التطبيق التي تتم مطالبتك بها عبر البريد الإلكتروني.

تفعيل تطبيقات الـ " ANTIVIRUS"

يجب عليك استخدام تطبيقات الفيروسات للهواتف الذكية، لحماية هاتفك من البرامج الضارة وملفات الـ PDFالتى قد يستخدمها المخترقون للوصول إلى بياناتك، ويعتبر أشهر تلك التطبيقات Avast و McAfee و Panda.

إعدادات التطبيقات

تحقق من التطبيقات على هاتفك لتحديد تلك التى لديها امتيازات قد تضر هاتفك، حيث يمكنك الموافقة أو رفض أذن الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون أو جهات الاتصال الخاصة بك أو موقعك.

التحقق من جهة تنزيل التطبيقات

لا تقم بتنزيل أي تطبيق قديم على هاتفك، ويجب أن تقوم بتنزيل التطبيقات على هاتفك الأيفون من خلال متجر أبل فقط، لأنه يفحص جميع التطبيقات الموجودة به، وبالنسبة لأندرويد، تجنب تحميل التطبيقات من مصدر سوى جوجل بلاى، مع إمكانية ضبط الإعدادت لرفض تنزيل أى تطبيق من مكان غير موثوق.

عدم استخدام أى وصلات خارجية غير موثوق بها

قم بشحن هاتفك فقط من خلال وضع وصلة الـ USB فى منافذ موثوق بها مثل الكمبيوتر أو سيارتك، حيث يمكن اختراق منافذ شحن USB العامة لسرقة المعلومات الشخصية، حاول استخدام باور بانك خاص بك أثناء السفر.