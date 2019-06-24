رسميا... محمد ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا

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موسكو — سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان: "الغزواني رئيسا لموريتانيا بنسبة 52.01 بالمائة".
© AFP 2019 / FRED TANNEAU
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62.66 بالمئة.
وكان أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية قد أعلنوا، أمس الأحد، رفضهم للنتائج الأولية للانتخابات التي أسفرت عن فوز مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.
وقال المرشحون بيرام ولد اعبيد، وسيدي محمد ولد بوبكر، ومحمد ولد مولود، وكان حامدينو، في مؤتمر صحفي بنواكشوط "نرفض هذا النتائج التي لا تعكس تطلعات الشعب الموريتاني لإحداث التغيير".
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