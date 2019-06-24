بارزاني يتعهد بمنح الشركات الأمريكية كافة التسهيلات

أربيل (العراق)/ عارف يوسف/ الخليج 365

تعهد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، الأحد، بالعمل على إنجاح أنشطة الشركات الأمريكية في الإقليم.

جاء ذلك في كلمة لبارزاني في أربيل، خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية تجارية من جانب كل من اتحاد غرف تجارة الإقليم ووزارة التجارة الأمريكية.

وقال بارزاني إن "هذه الاتفاقية مهمة جدًا لإقليم كردستان والعراق، وخاصة في المرحلة الحالية".

وأضاف أن "الإقليم سيقدم كل السبل المتاحة لإنجاح مهام وعمل الشركات الأمريكية".

وتابع: "كانت لدينا علاقة واتصال قوي مع أمريكا قبل التسعينيات، وبعد عام 1991 بدأت بالتقدم أكثر وأخذ شكل آخر، واليوم لدينا اتصال وعلاقات قوية مع واشنطن".

وأشاد بارزاني بالدعم الأمريكي خلال القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، بعد عام 2014، قائلا: "كان لأمريكا الدور البارز في النصر على داعش، خاصة عبر قيادتها التحالف الدولي".

وبدعم من التحالف، وبعد قتال دام 3 سنوات، أعلنت بغداد، أواخر 2017، الانتصار على "داعش" واستعادة الأراضي التي سيطر عليها، وكانت تمثل ثلث مساحة العراق.

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وأردف بارزاني: "الآن مرحلة ما بعد داعش، ونحن ننتظر الدور الأمريكي للنهوض بالواقع الاقتصادي والتجاري".

وتطرق إلى علاقة بغداد وأربيل بقوله: "علينا جميعا أن نستفيد من الماضي لحل المشاكل الراهنة".

وتابع: "وقد بدأنا مرحلة جديدة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، استنادًا إلى الدستور، وهناك محاولات جدية لإنهاء جميع المشاكل العالقة".

وتوجد ملفات شائكة عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بينهما.

فيما قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أندرو بيك، خلال مراسم توقيع الاتفاقية: "سيستمر دعمنا لإقليم كردستان في إطار الدولة العراقية، وقد عملت الولايات المتحدة على النهوض الاقتصادي في الإقليم، وحاربنا وتصدينا معًا لتنظيم داعش".

وأضاف بيك أن "العلاقات بين الإقليم وبغداد تشهد تطورًا ملحوظًا، ونحن متفائلون".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.