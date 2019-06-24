في الدقيقة 22.. أبو تريكة يعود مجددًا لمدرجات أمم إفريقيا

إسطنبول/ الخليج 365

جدد جمهور بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر، الهتاف للاعب كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة، على غرار مباراة الافتتاح بستاد القاهرة الدولي الجمعة.

وتداول مستخدمون لموقعي "فيسبوك" و"تويتر"، الأحد، مقاطع فيديو تظهر غناء وهتاف جماهير المنتخب المغربي لأبو تريكة، من مدرجات ستاد السلام بالقاهرة، خلال المباراة التي جمعت منتخبي بلادهم وناميبيا في مستهل مشوارهما بـ"كان".

كما هتف جمهور مباراة السنغال وتنزانيا من البطولة ذاتها لأبو تريكة.

وردد الجمهور في المباراتين هتاف: "يا يا يا.. يا تريكة" في الدقيقة 22 من عمر المباراتين، وهو هتاف اعتاد جمهور الكرة بمصر ترديده خلال الاحتفاء بـ"أمير القلوب" كما يلقبه عشاق الساحرة المستديرة، صاحب القميص 22 قبيل اعتزاله الكرة.

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والجمعة، حرصت حشود من الجماهير في ستاد القاهرة الدولي على الهتاف لأبو تريكة خلال لقاء افتتاح البطولة القارية، بين منتخبي الفراعنة وزيمبابوي، في الدقيقة 22.

وكان هاشتاغ انتشر عبر "تويتر" تحت عنوان #اهتف_لتريكة في الدقيقة 22، كنوع من المؤازرة والدعم النفسي بعدما شنت وسائل إعلام مصرية هجومًا عليه منذ أيام بعد تغريدته التي قدم فيها التعازي للرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي وافته المنية الإثنين الماضي.

ويقيم النجم المصري في قطر حاليًا ويعمل محللًا لإحدى القنوات الرياضية هناك، ويصعب عليه العودة إلى بلاده في ظل الملاحقات القضائية بعد اتهامه بالانتماء لتنظيم إرهابي وتمويله، ما أدى إلى الحجز على أمواله.

وتوّج أبوتريكة مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الإفريقية عامي 2006 و2008.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.