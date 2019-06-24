الاحتلال_الصهيوني يعتقل فلسطينيًا ويعتدي على مسن في #الخليل

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطناً فلسطينياً واعتدت على مسن بالضرب، خلال اقتحامها مركز مدينة الخليل التجاري “باب الزاوية”.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الفتى أسعد النتشة، واعتدت بالضرب المبرح على المسن سعيد صدقية وأصابته برضوض في كافة أنحاء جسده؛ نقل على إثرها لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.
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