«نخيل» تستعد لافتتاح 3 مشاريع تجزئة ب 2.8 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشفت «نخيل العقارية» أمس عن تقدم أعمال البناء في 3 من أبرز مشاريعها الأيقونية في سوق التجزئة بتكلفة 2.778 مليار درهم، واقتراب موعد إنجازها وتشغيلها قبل نهاية العام الجاري 2019، وهي «نخيل مول» و«السوق الليلي» و«الخيل أفنيو».

قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل العقارية»، إن الأعمال الإنشائية تسير على قدم وساق واقتربت من الانتهاء في 3 من أبرز مشاريعنا التي تعكس قيمة مضافة على صعيد سوق التجزئة في دبي وعلى إنجازات ونجاحات الشركة المستمرة، كما تساهم هذه المشاريع في دفع إيراداتنا نحو النمو وهو من شأنه أن يعزز نتائجنا المالية السنوية.

قال لوتاه: «تستحوذ المنتجات العقارية المميزة من حيث الموقع المثالي والسعر المغري وخطط السداد المرنة على اهتمام المستثمرين والمشترين، حيث تشهد غالبية مشاريعنا مثل «الفرجان» و«دراغون تاورز» ضمن «المدينة العالمية» و«آزور ريزيدنسز» في «نخلة جميرا» إقبالاً قوياً من عملائنا المحليين والدوليين.

وكانت«نخيل» قد أرست عقد تنفيذ مشروع «السوق الليلي» على شركة «اتحاد للهندسة المدنية» (يونيك) بقيمة 1.170 مليار درهم، كما بلغت قيمة عقد تنفيذ «الخيل أفنيو» نحو 408 ملايين درهم، أما «نخيل مول» فلامست تكلفته حاجز ال1.2 مليار درهم.

نخيل مول

ووفقاً لبيانات «نخيل العقارية» المتعلقة بمشروعي «نخيل مول» و«بالم تاور» المتلاصقين في قلب النخلة، فإنه من المقرر أن ينتهي العمل في المركز التجاري والجزء الفندقي الذي ستتولى إدارته مجموعة «سانت ريجيس» قبل نهاية 2019؛ أما الجزء السكني فتم تحديد موعد إنجازه في 2020.

ويتكون «نخيل مول»، الذي يعتبر واحداً من بين توسعات «نخيل مولز» البالغة قيمتها 16 مليار درهم والتي ستصل بإجمالي المساحات المخصصة للتجزئة إلى 17 مليون قدم مربعة، من 5 طوابق تضم 350 من المحال والمطاعم والمرافق الترفيهية إضافة إلى ثلاثة مستويات سفلية مخصصة لمواقف السيارات بسعة 4000 موقف. وتشمل مميزات المول نافورتين مائيتين وشلالين ينحدران من ارتفاع 65 قدماً وصولاً إلى المول.

ويشكل المول نقطة للوصول إلى المنصة لمشاهدة المناظر الخلابة في الطابق ال52 وبارتفاع 240 متراً والواقعة في «ذا بالم تاور»، البرج السكني والفندقي التابع ل«نخيل» المكون من 52 طابقاً، والذي تجري فيه الأعمال الإنشائية أيضاً في مراحل متقدمة. ويضم فندق «سانت ريجيس دبي - ذا بالم» من 289 غرفة و432 شقة سكنية فاخرة يعلوها حوض سباحة فريد «إنفينيتي» يعتبر واحداً من بين أعلى أحواض السباحة في العالم ويقع في الطابق ال50.

كما سيشتمل على مسبحين على المنصة الخارجية في مستوى البوديوم، ومطعم مميز في الطابق ال51 ومنصة للمشاهدة في الطابق ال52 توفر إطلالات بانورامية خلابة. وسيتمكن المقيمون من الوصول مباشرة إلى «نخيل مول» الذي سيكون الوجهة الراقية للتسوق والترفيه وتناول الطعام في دبي.

Advertisements

السوق الليلي

سيوفر «السوق الليلي» عنصر جذب رئيسياً في الجزيرة، وسيوفر متاجر للمطاعم والمقاهي في الجهة الأمامية من السوق، أما الجزء الخلفي منه فسيكون مخصصاً لمتاجر التجزئة المتنوعة، وسيقدم إلى جانب الممشى المرافق له وجهة جديدة وفريدة من نوعها للتسوق والسياحة والسكن لمنطقة ديرة.

ويتكون «السوق الليلي» من 5300 محل تجزئة و96 مطعماً ومقهى وممشى بمساحة بناء إجمالية تصل إلى 160 ألف متر مربع، ويتكون من طابق أرضي لمتاجر التجزئة، إضافة إلى مبنى مكون من طابقين (أرضي وأول)، مخصص للمطاعم والمقاهي. ويقع المشروع على واجهة مائية فسيحة ذات إطلالة بانورامية ضمن «جزر ديرة» على مساحة 1.9 كيلومتر موزعة على 4 قرى تجارية. ويتم تشييد المشروع بنظام ذكي للإضاءة والبناء ليتناسب بشكل مرن مع التشطيبات المستقبلية.

«الخيل أفنيو»

سيكون مشروع «الخيل أفنيو» وجهة تسوق صاخبة وجديدة للبيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه في موقع مثالي في «مثلث قرية جميرا» في دبي، وفي نقطة لخدمة المجتمعات الجديدة سريعة النمو في المناطق المحيطة. وتبلغ المساحة الإجمالية ل«الخيل أفنيو» ما يقرب من مليوني قدم مربعة، مع أكثر من 1.1 مليون قدم مربعة من المساحة القابلة للتأجير، و350 متجراً، وسينما متعددة الشاشات.